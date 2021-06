Betagte E-Bikerin nach Zusammenstoß mit Auto gestorben

Die Pensionistin war am Samstag mit ihrem E-Bike auf dem Güterweg Scherschham an einer Kreuzung mit einem Auto zusammengestoßen. Das E-Bike wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert, die 86-Jährige blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen und wurde in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Wo sie in der Nacht auf Sonntag starb.

