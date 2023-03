850 Pferde zum Saisonauftakt beim RC Hofinger

Das traditionelle Spring Opening von 31. März bis 2. April bildet den Auftakt zu einer Frühjahrs-Serie bestehend aus drei Turnierwochenenden.

Beim "Post-Pandemie-Comeback" der Serie im vergangenen Jahr wurden am ersten Turnierwochenende mehr als 1800 Starts verzeichnet. Auch für heuer werden ähnlich viele Teilnahmen erwartet. "In sportlicher Hinsicht ist die Vorfreude auf die Hauptbewerbe der schweren Klasse am Sonntag besonders groß", sagt Mitveranstalterin Lisa Hofinger. Die Vorbereitungen laufen seit Wochen. Das Team um Veranstalter Josef Hofinger habe nicht nur die drei Turnierplätze optimal präpariert. Auch 320 fix überdachte Turnierboxen wurden für die Unterbringung der Pferde vorbereitet. Zusätzlich stellte das Team knapp 130 Zeltboxen auf.

58 Bewerbe am Wochenende

Beim Spring Opening werden 58 Bewerbe ausgetragen, davon 21 Dressurprüfungen und 37 Springbewerbe. Alle drei Wochen zusammengenommen sind es 182 Bewerbe. Als Höhepunkte der Frühjahrs-Serie genannt werden der Grand-Prix-Bewerb im Springen und in der Dressur sowie das Finale der Dressage Tour. Auf die Frühjahrsserie folgen beim RC Hofinger im Mai und Juni zwei nationale Turniere, die speziell dem Reitnachwuchs gewidmet sind.

Von Ende Juli bis Mitte August stehen die dreiwöchigen Ranshofen Classics auf dem Programm. Die Ranshofen Herbsttour von Mitte September bis Anfang Oktober gilt als krönender Saisonabschluss.

