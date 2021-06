85-Jährige nach Unfall in Auto eingeklemmt

Die 85-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr gegen 7:30 Uhr mit ihrem Pkw in Ibm auf der L 1034 vom Ibmer See kommend in Richtung Eggelsberg. An einer Kreuzung fuhr sie ungebremst gerade aus und kam auf einer Böschung am Fahrbahnrand zu stehen. Ein Passant beobachtete den Unfall und leitete die Rettungskette ein. Die Lenkerin, die unbestimmten Grades verletzt wurde, wurde vom Roten Kreuz Eggelsberg versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Salzburg geflogen.

19.06.2021, Eggelsberg, AUT, VU mit eingeklemmter Person in IBM, im Bild die Unfallstelle, Pressefoto Scharinger © 2021, PhotoCredit D. Scharinger/Stegbuchner Bild: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)