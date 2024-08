83-Jährige in Taufkirchen an der Pram von Hund gebissen

Eine 83-Jährige aus Taufkirchen an der Pram wollte am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr ihre 49-jährige Nachbarin besuchen. Als sie den Garten betrat und zur Haustür gehen wollte, kam der Hund der 49-Jährigen - ein Mischling - auf sie zugelaufen und biss die Pensionistin in den Unterschenkel.

Sie wurde dabei leicht verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper