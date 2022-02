82-Jähriger blieb im Morast stecken - stark unterkühlt gerettet

Da der Mann von seinem täglichen Spaziergang nicht zurückkehrte, alarmierten Pfleger des Seniorenheimes in Obernberg am Donnerstag gegen 16 Uhr die Polizei. Die Beamten suchten die übliche Route ab - ohne Erfolg. Daraufhin wurde eine große Suchaktion gestartet: Drei weitere Streifen der Polizei mit einem Hubschrauber und Diensthunden, die Rettungshundebrigade, eine Suchstaffel des Roten Kreuzes mit Suchhunden und etwa 40 Männer der Feuerwehren Obernberg, Reichersberg und Ried machten sich auf die Suche. Die Feuerwehr setzte auch eine Drohne mit Wärmebildkamera ein.

Helfer und Abgängiger steckten fest

Die Drohne entdeckte gegen 20.40 Uhr eine Wärmequelle in einem dichten Augebiet. Ein Suchtrupp begab sich sofort dorthin, wo sie den Abgängigen und auch einen Helfer vom Suchtrupp im Morast steckend vorfanden, berichtete die Polizei am Donnerstagmorgen. Beide waren im feuchten Boden derart stecken geblieben, dass sie nicht mehr vorwärtskamen. Der 82-Jährige war bereits so stark unterkühlt, dass er für die Wärmebildkamera keine eindeutige Wärmequelle mehr darstellte, so die Polizei. Er konnte geborgen und zum Roten Kreuz gebracht werden. Anschließend wurde er in das Krankenhaus Ried eingeliefert.