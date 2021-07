80.000 "tierische Helfer" für das Rote Kreuz Kopfing

Die über 160 Kopf große Mannschaft in der Sauwaldgemeinde – bestehend aus Jugendrotkreuz, freiwillige Soziale Dienste sowie Rettungsdienst – ist kürzlich um etwa 80.000 Honigbienen "gewachsen". In zwei liebevoll von den Jugendgruppen des Roten Kreuzes Kopfing bemalten Bienenstöcken können sich die fleißigen Artgenossen tummeln und Honigvorräte sammeln, auf die sich ihre "Kollegen" bereits freuen. Ihr Wissen rund um die Welt der Bienen geben die Kopfinger "Bienfluencer" über soziale Medien an alle Interessierten regelmäßig weiter.

Neunhundert Mal umrundet ein Bienenvolk die Erde in nur einem Jahr. Das sind dreihundert Umrundungen mehr, als alle Fahrzeuge des Rettungsdienstes in ganz Oberösterreich zurücklegen. "’Klein, aber oho’ trifft hier den Nagel auf den Kopf – eine Redewendung, die auch auf die Rot-Kreuz-Dienststelle Kopfing zutrifft, die bereits seit Jahren für eine vergleichsweise kleine Dienststelle eine umso größere Anzahl an freiwilligen Mitarbeitern vorweisen kann", so Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Schärding, Florian Kurz.

Imker unterstützen tatkräftig

Geleitet und überwacht wird das Jugendgruppen-Projekt vom Dienstführenden Thomas Wallner, der als nebenberuflicher Imker bereits viel Erfahrung mit den fleißigen Artgenossen sammeln konnte. Finanzielle Unterstützung bekam das Rote Kreuz Kopfing von der Raiffeisenbank sowie dem Baumkronenweg, die dieses Projekt gesponsert haben. Ebenso gebührt ein großes Dankeschön den Mitgliedern des Imkervereins Kopfing für die Unterstützung bei der Umsetzung des innovativen Projektes.

Fakten von den "Bienfluencern"

Dass Bienen äußerst fleißige und nützliche Tiere sind, ist den meisten bekannt. Was viele nicht wissen, ist, dass Bienen beispielsweise die Farbe Rot nicht sehen können? Im Zuge dieses Projekts wird Kindern und Jugendlichen der Jugendgruppen des Roten Kreuzes Kopfing hautnah und spielerisch Wissenswertes über die Welt der Honigbiene vermittelt. Für alle, die nun neugierig geworden sind: Ab sofort wird das Rote Kreuz Kopfing auch auf Instagram und Facebook (www.facebook.com/RKKopfing) immer wieder spannende Fakten zum Thema Bienen veröffentlichen.