"800 offene Stellen sind Rekordwert in Schärding"

Dass die Anzahl an Stelleninseraten, sowohl in Print-Medien als auch auf Online-Plattformen, seit Monaten stetig zunimmt, ist kaum zu übersehen. Auch im Bezirk Schärding suchen Betriebe aktuell händeringend neue Mitarbeiter. Besonders in der Gastronomie und Hotellerie fehle laut Harald Slaby, Leiter des Arbeitsmarktservices (AMS) Schärding, an allen Ecken und Enden Personal.