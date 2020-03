80 Schneestangen beschädigt  Polizei bittet um Hinweise

Auf der Gemeindestraße von Rahaberg bis Etzelsdorf im Gemeindegebiet von St. Florian/Inn wurden in der Nacht auf Sonntag insgesamt 80 Schneestangen sowie zwei Verkehrszeichen beschädigt. Es entstand dadurch ein beträchtlicher Schaden in noch unbekannter Höhe. Ausgangspunkt der Sachbeschädigungen dürfte Rahaberghof sein, wo in der besagten Nacht eine Veranstaltung stattfand.

Zeugen mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Schärding unter 059133 4720 melden.

