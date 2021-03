80 Millionen Euro für Inn

Die Bemühungen zur weiteren Ökologisierung des Inn werden fortgesetzt, so der Energiekonzern Verbund. Beim Kraftwerk Ering-Frauenstein sei es gelungen, durch eine großflächige Gestaltung der Fischwanderhilfe auf rund 2,6 Kilometern Länge Lebensräume (wieder) zu erschaffen und an den Inn anzubinden.

Damit werde die substanzielle Wirkung auf die Artenvielfalt neu entfaltet. Zudem ist Verbund Partner des Interreg-Projektes "Innsieme", das sich unter Federführung des WWF dem Artenschutz und der Umweltbildung widmet. Mit dem Ende 2020 gestarteten EU-geförderten Projekt "Life Riverscape Lower Inn" wollen sich Verbund und die Projektpartner der Attraktivierung der Flusslandschaft des Unteren Inn annehmen. In die ökologische Aufwertung des Lebensraums Inn in Bayern und an der Grenzstrecke zwischen Bayern und Österreich investiere der Verbund bis 2027 rund 80 Millionen Euro.