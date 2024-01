8 Feuerwehren löschten Brand auf Bauernhof in Wippenham

Alarmstufe Zwei wurde am frühen Dienstagnachmittag in Wippenham (Bezirk Ried im Innkreis) ausgerufen: Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen war aus noch ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren Wippenham, Ried, Mehrnbach, Gurten, Ampfenham, Blindenhofen, Senftenbach und Eitzing rückten an. Mittels Atemschutz und Drehleiter konnten sie das Feuer, das sich auf ein Nebengebäude beschränkte, rasch unter Kontrolle bringen und verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand, das Dach des betroffenen Stadels wurde jedoch schwer in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ließ sich am Dienstag noch nicht beziffern.

