8. Dezember: Aufsperren zahlt sich nicht mehr aus

Nur noch ein langer Samstag steht dem Handel im Innviertel zur Verfügung, um "gute" Weihnachtsgeschäfte zu machen. Zeit, um eine kurze Zwischenbilanz zu ziehen. Vor allem das verlängerte Advent-Wochenende ab Donnerstag, 8. Dezember, dürfte die Geschäfte noch einmal gut angekurbelt haben. Die OÖN haben in den Städten der Bezirke Ried, Braunau und Schärding nachgefragt, wie die Geschäfte gelaufen sind.

"In Ried gibt es noch sehr viele Geschäfte, die von ihren Inhabern geführt werden. Da sind die Kunden keine Nummer, sondern namentlich bekannt. Das wird wieder mehr wertgeschätzt als früher. In der Innenstadt gibt es Geschenke für alle Alterskategorien und für jede Geldtasche. Sehr gut läuft der Verkauf mit den Rieder Schwanthaler.Zehnern. Vor allem Firmen kaufen diese Währung als Geschenk für ihre Mitarbeiter", sagt Michael Gärner von der Rieder Kaufmannschaft. Dass die Stadt heuer ohne große Weihnachtsbeleuchtung auskommt, hat sich auf das Kaufgeschehen nicht negativ ausgewirkt. "Ich habe am Anfang schon ein wenig Bauchweh gehabt, aber der Kunde kommt nicht wegen der Festbeleuchtung zu uns nach Ried", so Obmann Gärner.

Zufrieden zeigt sich das Einkaufszentrum Weberzeile mit dem Geschäftsgang. "Das dritte Adventwochenende zählt üblicherweise zu den stärksten Einkaufstagen im Jahr. Heuer gab es vom Kalender her die besondere Konstellation, dass viele Kunden/innen neben dem 8. Dezember auch den Fenstertag am Freitag zum Einkaufen genutzt haben. Die Besucherfrequenz hat sich gut verteilt und machte so ein entspanntes Shopping bei hoher Frequenz möglich", resümiert Center-Manager Christoph Vormair den Geschäftsverlauf in der dritten Adventwoche. Vor allem der Buch- und Spielwarenhandel sowie die Elektronikbranche waren sehr zufrieden. Aber auch die Bereiche Textil und Sport profitierten von den kalten Temperaturen und dem Wintereinbruch.

Besonders nachgefragt waren Smartphones, warme Winterjacken und -schuhe, Skibekleidung, Alpin-Skier sowie Skizubehör.

"Wir sind nicht die ganz große Einkaufsstadt. Am 8. Dezember hatten nur einige wenige Geschäfte offen. An diesem Tag fahren viele nach Passau, weil dort alle Geschäfte geöffnet sind. Generell läuft das Weihnachtsgeschäft aber nicht schlecht in Altheim. Und man merkt von der Krise noch nicht allzu viel. Bei den Weihnachtsgeschenken wird noch nicht geknausert. Allerdings ist trotzdem zu befürchten, dass die Zahlen, wie sie vor der Corona-Krise waren, nicht mehr ganz erreicht werden, aber Trübsal blasen brauchen wir sicher nicht", schildert Alexander Huber, Obmann des Stadtmarketings in Altheim, den bisherigen Geschäftsgang.

Weihnachten wird nicht gespart

Auch in Schärding ist man zufrieden mit den ersten drei Einkaufssamstagen. Am 8. Dezember dominiert der große Perchtenlauf in der Stadt, da strömen die Menschen erst in den Abendstunden in die Innenstadt. "Wir sind eine kleine Stadt mit einer großen Vielfalt an Geschäften. Außerdem gibt es in Schärding viele Sachen, die man nicht im Netz kaufen kann. Es zeigt sich auch, dass persönliche Beratung wieder mehr geschätzt wird als früher. Die Leute sparen bei den Geschenken nicht wirklich. Zu Weihnachten will jeder seinen Liebsten die Wünsche erfüllen. Da wird vielleicht eher bei Kurzurlauben oder anderen Anschaffungen gespart", so Sandra Hofbauer von "Schärding innovativ".

Auch in Braunau sieht die Kaufmannschaft die bisherigen Einkaufssamstage positiv. "Allerdings nimmt die Bedeutung schon von Jahr zu Jahr ab, dieser Trend setzt sich weiter vor. Allerdings ist der Vergleich mit den Lockdown-Jahren äußerst schwierig. Zu bemerken ist, dass viele Konsumenten ihre Weihnachtseinkäufe mittlerweile schon im November tätigen. Viele haben wohl Angst vor den langen Lieferketten. Ich sehe die Dinge auf jeden Fall positiv, im Vorjahr hatten wir während der Hälfte des Weihnachtsgeschäftes einen Lockdown. Richtig spannend wird es wohl nach dem Jahreswechsel werden", analysiert Stefan Ammerer, Obmann der Kaufmannschaft Braunau.

Auch in Mattighofen sind die drei bisherigen Einkaufssamstage überraschend gut gelaufen. Völlig an Attraktivität verloren hat der 8. Dezember. "Da gibt es mittlerweile eine Flucht in Richtung Salzburg. In Mattighofen haben viele Geschäfte gar nicht mehr offen, weil der Umsatz drastisch zurückgegangen ist. Ein wenig hinderlich sind momentan die großen Baustellen. Viele Parkplätze fallen weg, deshalb fahren viele Konsumenten gar nicht mehr in Richtung Stadtplatz. Allerdings sind wir froh, dass wir die gesamte Zeit offen haben können, alles andere ist Jammern auf hohem Niveau", sagt Günther Ringeltaube von der Mattighofner Kaufmannschaft.

Autor Josef Schuldenzucker Lokalredakteur Innviertel