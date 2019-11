75-Jähriger nach zwei Millionen "Verbrenner-Kilometern" nun E-Pilot

Nach rund zwei Millionen Kilometern in "Verbrenner"-Fahrzeugen hat sich der 75-jährige Johann Wolkersdorfer aus Wippenham im Vorjahr ein Elektroauto zugelegt.

Nach den ersten 10.000 Kilometern ist er mit dem "Stromer" höchst zufrieden.

"Hat mir gleich gefallen"

Josef Wolkersdorfer, Jahrgang 1944, war in der Landwirtschaft und im Kfz-Bereich tätig, darunter auch längere Zeit als Lkw-Fahrer. Seit er 1962 seinen Führerschein erhielt, hat er rund zwei Millionen Kilometer auf der Straße zurückgelegt und dabei vor allem auf die Verlässlichkeit seines Fahrzeuges geachtet. "Als vor einem Jahr ein Autokauf anstand, habe ich das Elektroauto, das mein Sohn betrieblich nutzt, getestet, und es hat mir gleich gefallen. Nach einigen Gesprächen mit Fahrern von Elektroautos habe ich mich zum Kauf eines solchen Fahrzeugs entschlossen und bin wirklich froh, dass ich den Schritt gewagt habe", so der Wippenhamer.

Neben dem Klimaschutzgedanken gefalle ihm der sparsame Verbrauch sehr, so der Innviertler. "Die Betriebskosten haben sich halbiert, die Servicekosten sind noch deutlicher gefallen. Ich habe mir die Kosten sowohl beim Benziner als auch beim E-Auto genau aufgeschrieben."

Die Reichweite seines Autos sei kein Problem. "Natürlich muss man auf den Batteriezustand achten, aber das ist für mein Fahrverhalten kein Problem. Ich fahre nun rund 10.000 Kilometer pro Jahr, darunter sind fast keine längeren Fahrten. Bei einem Ausflug nach Niederösterreich musste ich einen Ladestopp einlegen, nach dieser Distanz hätte ich sonst auch eine Pause gemacht", so Wolkersdorfer, dem vor allem auch die angenehmen Fahreigenschaften seines E-Autos zusagen. "Man gleitet mehr durch die Gegend, als man fährt. Wenn es notwendig ist, dann ist die Leistung sofort da, und ich bin in 3,6 Sekunden auf hundert. Natürlich muss man sich ein wenig umstellen, aber ich würde mein E-Auto auf keinen Fall mehr tauschen wollen."

Viele aus seiner Umgebung seien überrascht gewesen, als sie ihn mit seinem E-Auto sahen, so der Pensionist. "Gerade für Kurzstreckenfahrer, so wie es ja viele Senioren sind, ist ein E-Auto eine gute Alternative", so Wolkersdorfer, der mit seinen 75 Jahren sicher zu den ältesten E-Automobilisten in Österreich zählt.

Grundsätzlich angedacht habe er auch schon eine Solaranlage auf seinem Wohnhaus – "da wär’ das E-Auto noch umweltfreundlicher und der Beitrag zum Klimaschutz noch höher als jetzt", so der Innviertler Pensionist.