710.000 Euro für neuen Kreisverkehr

Schon seit Jahren wurde an einer neuen Verkehrslösung gebastelt, um den Kreuzungsbereich der B 143 (Hausruckstraße), der L 510 (Weilbacher Straße) und der L 1083 (Mehrnbacher Straße) verkehrssicherer zu machen. Momentan sind die Bauarbeiten an einem vierarmigen Kreisverkehr in Aurolzmünster voll im Gang.

"Mit der neuen Lösung sollen die Abbiegemanöver für alle Verkehrsteilnehmer sicherer werden und auch der Verkehr wesentlich effizienter fließen", so der für Infrastruktur zuständige Landesrat Günther Steinkellner.

Rund 14.000 Fahrzeuge sind täglich auf der Hausruckstraße (B 143) unterwegs. Wegen der verkehrsmäßigen Belastung bestehen auf den benachrangten Straßen nur geringe Zeitlücken zum Einbiegen. Außerdem kommt es durch den Linksabbiegeverkehr immer wieder zu Behinderungen. Für den nicht motorisierten Verkehr fehlen die baulichen Maßnahmen, um das Überqueren der Straße sicher zu ermöglichen. Derzeit wird an einem neuen Kreisverkehr mit dazugehörigen Querungshilfen gearbeitet. Die Baumaßnahme wird durch die Straßenmeisterei Obernberg realisiert. Die Fertigstellung soll am 2. September 2019 abgeschlossen sein. Das Investitionsvolumen für diese Verkehrssicherheitsmaßnahme beträgt 710.000 Euro.

Neue Bypässe

Gesteigert wird auch die Leistungsfähigkeit des bestehenden Kreisverkehrs der Rieder Straße (Abzweigung Walchshausen). Dort wurden zwei Bypässe für den östlichen Teil des Gewerbegebietes Hannesgrub Nord errichtet. Die Anbindung der Gemeindestraße Schönfeld an die B 141a wird zum bestehenden Kreisverkehr geschlossen und neu errichtet. Die Baukosten belaufen sich auf rund 1 Million Euro.

