Beim Decken eines Daches stürzte ein 71-Jähriger am Nachmittag ab. Der Mann arbeitete in Schalchen auf einer Garage als er den Halt verlor und zu Boden stürzte. Er bleib bewusstlos im Rohbau liegen. Wenige Minuten später fand ein Bekannter den 71-Jährigen. Der Senior wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Braunau gebracht, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.