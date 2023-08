71-Jähriger Autofahrer beschimpft Radfahrer im Innviertel

Drei Rennradfahrer aus dem Bezirk Schärding, 34, 34 und 56 Jahre alt, fuhren am Donnerstag gegen 11 Uhr hintereinander auf der Fahrbahn der B130 Richtung Linz, als sie die Bekanntschaft mit dem 71-jährigen Fahrer eines Transporters machten: Der Senior nötigte die Sportler durch seine Fahrweise, auf das Bankett zu fahren und beschimpfte sie durch das offene Seitenfenster. Dann hielt der 71-jährige Deutsche sein Fahrzeug an. Die Rennradfahrer verständigten die Polizei und versuchten, den wütenden Mann an der Weiterfahrt zu hindern. Der ließ sich jedoch nicht aufhalten, touchierte noch leicht zwei der Räder und fuhr davon. Er konnte von der Polizei jedoch rasch ausgeforscht werden und wird angezeigt.

