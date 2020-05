Der Exklusivbericht der Oberösterreichischen Nachrichten über einen möglichen Wegfall von bis zu 700 Arbeitsplätzen bei Flugzeugteilezulieferer FACC war in den vergangenen Tagen großes Gesprächsthema. Die weltweite, durch das Coronavirus verursachte Krise in der Flugbranche hat den Innviertler Leitbetrieb in heftige Turbulenzen gebracht. Rund 3500 Mitarbeiter sind bei FACC beschäftigt.