70 Personen bei Brand in Braunau evakuiert

Gegen vier Uhr Früh wurden die Feuerwehren Braunau und Ranshofen zu einem Wohnungsbrand im Ortsteil Neustadt alarmiert. Bei Eintreffen am Einsatzort stand eine Wohnung im siebten Stock in Vollbrand. Mehrere Atemschutztrupps starteten die Lösch- und Evakuierungsmaßnahmen. Zeitgleich wurden die Nachbar-Feuerwehren alarmiert.

Die Brandbekämpfung zeigte rasch Wirkung. An der Tür zur Brandwohnung wurde ein mobiler Rauchverschluss angebracht, sowie zwei Hochleistungslüfter im Bereich des Treppenhauses in Betrieb genommen, um den Fluchtweg für die Evakuierung rauchfrei zu halten.

70 Personen wurden in Sicherheit gebracht. Bild: (Manfred Fesl)

70 Personen wurden von Feuerwehr und Polizei evakuiert und dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben. Sie hatten großes Glück, denn alle blieben unverletzt. Insgesamt waren fünf Feuerwehren mit 18 Fahrzeugen und 95 Mitgliedern im Einsatz.

Es war dies nicht der einzige Großeinsatz für die Feuerwehren in Oberösterreich am Wochenende: Zwölf Feuerwehren standen am Samstagabend im Mühlviertel im Einsatz, nachdem auf einem Bauernhof Feuer ausgebrochen war: