70 Jahre Wintersteiger: Einblick in rasantes Wachstum am Standort Ried

Der Innviertler Maschinen- und Anlagenbauer Wintersteiger hat im Vorjahr beim Umsatz um 33 Prozent auf 223 Millionen Euro zugelegt, der Wachstumskurs soll fortgesetzt werden, so das Unternehmen, das heuer sei 70-jähriges Bestehen feiert und am Sonntag, 30. April, in der Zentrale in Ried einen großangelegten Tag der offenen Tür bietet. Alle Geschäftsbereiche sind im Vorjahr gewachsen: Skiserviceautomaten, Saatgutmaschinen, Holzbearbeitungsanlagen und Richtmaschinen.