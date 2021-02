Es klingt märchenhaft, was Walter Obersberger in seinen 70 Jahren als Sportler und Unternehmer erreicht hat. Als Spitzensportler war er mehrfacher Staats- und Landesmeister, holte bei der Militär-WM 1977 den Vize-Weltmeistertitel, trug bei internationalen Rennen das Nationaltrikot, bestritt insgesamt mehr als 1000 Wettkämpfe und holte dabei an die 140 Siege. Eine Bilderbuch-Karriere, die sich der Innviertler hart erarbeitet hat.