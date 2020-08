6,5 Jahre unrechtmäßig Familienbeihilfe bezogen

Die Kriminaldienstgruppe der Polizei in Schärding führte über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz Ermittlungen gegen die 45-Jährige aus dem Bezirk Schärding durch. Ihr wird vorgeworfen und bei den Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, ab Mai 2010 sechseinhalb Jahre Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag bezogen zu haben, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt zuerst in der Türkei und später in Deutschland wohnhaft war. Im Zeitraum von Oktober 2012 bis Jänner 2017 hatte sie zusätzlich in Deutschland Kindergeld bezogen.

Bei ihrer Einvernahme zeigte sich die Frau geständig. Sie wird angezeigt.

