63-jährigen Radfahrer im Innviertel mit Holzstock abgepasst und verletzt

Ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Schärding stellte heute gegen 15:15 Uhr hinter einem Gebäude in Zell an der Pram seinen Pkw ab und wollte dort seinen Verwandten, einen 63-Jährigen aus dem Bezirk Schärding, der sich jeden Tag in diesem Bereich aufhält, abpassen. Zum selben Zeitpunkt lenkte der 63-jährige Verwandte sein Fahrrad auf derselben Straße Richtung des wartenden 48-Jährigen. Als sie auf der gleichen Höhe waren, nahm der 48-Jährige einen Holzstock, schlug aus seinem Auto aus mehrmals auf den 63-Jährigen ein, bis dieser schließlich von seinem Fahrrad stürzte. In weiterer Folge entstand eine Rangelei zwischen den beiden Männern, welche von Passanten geschlichtet werden konnte. Der 63-Jährige erlitt durch die Schläge mit dem Holzstock Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Krankenhaus Ried eingeliefert. Als Motiv gab der 48-Jährige einen jahrelange andauernden Streit zwischen den beiden an.