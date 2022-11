62-Jähriger beim Baumfällen schwer verletzt

Zum Unfall kam es gegen 10.30 Uhr. Der Mann fällte in einem Wald in Überackern (Bezirk Braunau) den Baum gemeinsam mit seiner Frau. Der umfallende Baum traf ihn im Brustbereich und verletzte ihn schwer, wie die Polizei berichtete. Nach dem Unfall leisteten seine Frau, sein Bruder und ein Bekannter bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Mann wurde in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.