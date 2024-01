62-Jähriger bei Forstunfall im Innviertel verletzt

Eine komplizierte Rettung hatten die Feuerwehren im Innviertel am Montag zu bewältigen. In stark abschüssigen Gelände in einem Waldstück in Mörschwang, Bezirk Ried, hatte der 62-Jährige gegen 14.30 Uhr eine Esche gefällt, die ihn beim Umstürzen am Bein traf und ihn einklemmte.

Mehr aus dem Innviertel: Nahversorger: "KOBL" eröffnet Laden in Schärding

Der 62-Jährige konnte sich selbst befreien und die Rettung alarmieren - ein Notarzt und Sanitäter versorgten den Mann. Doch die Rettung aus dem steilen Gelände gestaltete sich etwas aufwändiger.

Im steil abfallenden Gelände war der Forstunfall passiert - das erforderte den Einsatz der Höhenretter der FF Ried. Bild: FF Ried im Innkreis

"Wir wurden von der Feuerwehr Mörschwang zur Unterstützung angefordert", sagt Stefan Schoibl, Zugskommandant der Feuerwehr Ried, der den Einsatz der Höhenretter leitete. Nach Rücksprache mit dem Notarzt habe man den Verletzten mittels Korbschleiftrage aus dem steilen Gelände gerettet und an die Rettung übergeben, die ihn ins Krankenhaus brachte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper