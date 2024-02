61-Jähriger starb nach brutaler Attacke in Pocking: Intensive Fahndung nach dem Täter

Acht Sekunden lang ist die Videosequenz, mit der das Polizeipräsidium Niederbayern gemeinsam mit der Kriminalinspektion Passau intensiv nach einem bisher unbekannten Mann fahndet. Darauf zu sehen ist der mutmaßliche Täter – die Polizei schätzt das Alter auf 60 Jahre. Der Mann soll für den Tod eines 61-jährigen Pockingers verantwortlich sein.

Es ist Freitag, 6. Oktober, im grenznahen Pocking, wo viele Innviertler gerne zum Einkaufen hinfahren. Um zirka 19 Uhr schlägt ein unbekannter Mann im Zentrum der 15.000-Einwohner-Stadt bei einer Kreuzung zweimal mit der Hand auf die Heckscheibe eines Autos, in dem der 61-jährige Pockinger Konrad E. und dessen Frau sitzen.

Das Ehepaar ist auf dem Weg in das nahegelegene Bad Griesbach, wo man mit Freunden zum Essen verabredet ist. Der Mann stellt das Auto ab, er will wissen, was passiert ist, und stellt den ihm unbekannten Mann zur Rede. Dieser schlägt laut Aussagen der Ehefrau und Zeugenberichten mit zwei wuchtigen Faustschlägen in den Bauch des 61-Jährigen ein, der daraufhin zusammensackt, sich aber schnell wieder aufrappelt, um dem Angreifer nachzugehen und ihn identifizieren zu können.

Währenddessen verständigt er noch die Polizei und telefoniert kurz mit seiner Frau. Was sich in den Minuten darauf abgespielt hat, ist unklar. Der 61-Jährige wird kurze Zeit mit schweren Verletzungen blutüberströmt liegend auf der Straße in unmittelbarer Nähe zur "IO caffè+bar" und einem Kreisverkehr gefunden.

Halbe Stunde Reanimation

"An diesem Abend ist er quasi schon das erste Mal auf der Straße gestorben. Mein Vater wurde dort eine halbe Stunde reanimiert", sagt Patrick W., der Sohn des Opfers, im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wird der Pockinger, der wenige Wochen vor der brutalen Tat erstmals Opa geworden ist, in das Krankenhaus nach Rotthalmünster gebracht, wo er in ein künstliches Koma versetzt wird. Alle Bemühungen der Ärzte sowohl in Rotthalmünster als auch anschließend im Universitätsklinikum München, den Pockinger zu retten, scheitern. Am Dienstag, 24. Oktober, stirbt er in Folge der schweren Verletzungen.

Die Fahndung der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Passau läuft auf Hochtouren. Wiederholt wurden von Überwachungskameras aufgenommene Fotos des mutmaßlichen Täters öffentlichkeitswirksam veröffentlicht. Diese Woche werden im Raum Pocking Fahndungsplakate verteilt. "Die umfangreichen Ermittlungen nach dem Unbekannten haben bislang noch zu keinem konkreten Tatverdacht geführt", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Neue Erkenntnisse erhofft man sich jetzt von der Veröffentlichung der Videosequenz, auf dem der Verdächtige zu sehen ist, wie er über einen Geschäftsparkplatz in Pocking spaziert.

Video: Mit diesem acht Sekunden langen Video hofft die Polizei auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung (Quelle: Kriminalinspektion Passau)

"Wir haben als Familie eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ausgesetzt", sagt der 39-jährige Sohn des Verstorbenen. "Wir sind uns sicher, dass mehrere Personen mit dem Auto an meinem schwer verletzt liegenden Vater vorbeigefahren sind. Außerdem sind wir überzeugt davon, dass es Zeugen des Vorfalls gibt. Möglicherweise ist der Täter untergetaucht und wird von anderen Personen geschützt. Hoffentlich melden sich Zeugen, damit der Täter verhaftet und im Anschluss gerichtlich verurteilt wird", sagt Patrick W. Die Solidarität und Anteilnahme am Tod seines Vaters sei überwältigend gewesen. "Für uns wäre es sehr, sehr wichtig, dass der Mann, der für den Tod meines Vaters verantwortlich ist, gefasst wird. Jemand, der mit einer derart hohen Aggressivität auf ihm fremde Leute zugeht und diese attackiert, ist extrem gefährlich."

Die Trauer um den beliebten und hilfsbereiten Pockinger ist nach wie vor groß. Eine völlig unbegreifbare Tat ohne jeden Grund hat der Familie ihren geliebten Ehemann, Vater, Bruder und Großvater genommen. "Auf der Beerdigung waren mehrere Hundert Personen. Mein Vater hat immer nur auf den Menschen geschaut. Es war ihm egal, wo jemand herkommt oder welchen Statuts er hat. Der Täter muss gefasst werden, das sind wir ihm schuldig", sagt Patrick W.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeiinspektion Passau, Telefon 0049/851/9511-0, oder jede andere Polizeidienstelle.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

