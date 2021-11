61-jähriger Radfahrer wurde von Pkw erfasst

Ein 81-Jähriger war am Nachmittag auf der Gurtener Straße in der Gemeinde Weilbach im Bezirk Ried in Richtung Ortskern unterwegs. Gegen 14.10 Uhr kam es an der Kreuzung mit der Weilbacher Straße zu einem Unfall.

Aus bisher noch unbekannter Ursache erfasste der 81-Jährige mit seinem Pkw im Kreuzungsbereich einen 61-jährigen Fahrradfahrer, der in Richtung Ried unterwegs war. Der 61-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus in Ried gebracht und dort auf der Normalstation behandelt.