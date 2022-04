6096 Starts bei großem Reitturnier in Ranshofen

Der Sportunion Reitclub Hofinger im oberösterreichischen Ranshofen war am Wochenende erneut Gastgeber eines großen Spring- und Dressurreitturniers. In 68 Bewerben wurden 2444 Ritte auf vier Plätzen absolviert. Es fielen insgesamt 89 Entscheidungen.

Die Teilnehmer kamen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, der Slowakei, Portugal, Bulgarien, Liechtenstein und Schweden. Große Sieger des Wochenendes waren Patrik Majher (Springen) und Alexandra Eiband (Dressur), die mit ihren Pferden beim RC Hofinger "beheimatet" ist.

Sieben Reiter des RC Hofinger schafften den Sprung in die Platzierungsränge. Allen voran Hausherrin Lisa Hofinger, die mit der selbst gezüchteten CC Coralie einen ersten Platz in der Jungpferdespringprüfung über 125 cm erreichte.

Der Grand Prix am Wochenende war Abschluss und gleichzeitig Höhepunkt der Ranshofen Masters. Reiter aus zwölf Nationen waren zu den drei Turnierwochenenden angereist. An den neun Turniertagen fielen 263 Entscheidungen in 193 Bewerben. Insgesamt absolvierten die Teilnehmer 6096 Starts. Und die Turniersaison in Ranshofen hat erst begonnen: Von 2. bis 5. Juni folgt mit dem viertägigen Ranshofen International Show Jumping das nächste großangelegte Turnier.