Leer stehende Immobilien in der Rieder Innenstadt vermieten zu können, hängt auch davon ab, inwieweit einzelne Objekte an die geänderten Bedürfnisse potentieller Mieter angepasst werden können. Jenes Geschäftslokal am Hauptplatz, in dem früher der Drogeriemarkt (DM) untergebracht war, wird derzeit umgebaut und adaptiert. Aus dem vorher über 600 Quadratmeter Fläche umfassenden zweigeschoßigen Geschäftslokal entstehen nun ein bis drei Geschäftsareale im Erdgeschoß und zwei Wohnungen im 1.