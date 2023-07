60 weitere Parkplätze für die Besucher des Rieder Freibades

Zu einem sogenannten "Donnerstalk" luden Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP) und die Vizestadtchefs Peter Stummer (SPÖ) und Thomas Dim (FPÖ) die Vertreter der regionalen Presse gestern Vormittag ins Rathaus. Das Trio informierte dabei über einige aktuelle Themen der Stadtgemeinde.

Wie berichtet, gibt es heuer im Bereich des Freibades ein gröberes Parkplatzproblem. Grund ist eine aufwendige Sanierung der Eisenbahnbrücke in der Schwimmbadstraße. Die Arbeiten der ÖBB dauern voraussichtlich noch bis Juni 2024. "Am Sonntag waren 1400 Gäste im Rieder Freibad, der Andrang ist aufgrund des sommerlichen Wetters groß", sagte Zwielehner. Die Zufahrt mit dem Auto ist derzeit ausschließlich über Gonetsreith möglich, Fußgänger und Fahrradfahrer können über den Wiesensteig zufahren. "Wir freuen uns, wenn möglichst viele Freibadbesucher mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen", appelliert Zwielehner. Um das Parkplatzproblem etwas zu entschärfen, habe man für die Sommerzeit die Fläche beim ehemaligen Betriebsgelände der Firma Weiermann angemietet. "Hier haben rund 60 Autos Platz", sagte der Stadtchef.

Kostenlose Flächen fürs "Garteln"

Forciert werden solle im Rieder Stadtgebiet das "Urban Gardening". Dafür werde die Stadt ab dem Frühjahr 2024 kostenlose Flächen an verschiedenen Standorten zur Verfügung stellen. "Wir wollen Flächen, die noch nicht bebaut sind, den Riedern zur Verfügung stellen. Diese können dann selbstverantwortlich bewirtschaftet werden", sagte Stummer. Eine Verwaltung durch die Stadt sei nicht vorgesehen, vielmehr setze man auf "die Eigeninitiative der Bürger". Stummer schätzt, dass insgesamt rund 10.000 Quadratmeter Grünfläche zur Verfügung stehen werden. Man könne auch auf bisher unbebaute Flächen der ISG zurückgreifen. Interessenten können sich im Bürgermeisterbüro des Rieder Rathauses anmelden. Mit der Organisation soll im Herbst begonnen werden.

FP-Vizestadtchef Dim hob die Bedeutung der Kinderbetreuung in der Stadt Ried hervor. Diese erfülle im aktuellen Kinderbetreuungsatlas alle zwölf Kategorien. "Ziel ist, dass auch heuer wieder jede Familie aufgrund der Jobsituation ein Top-Angebot für die Kinderbetreuung in Anspruch nehmen kann, denn das ist eine Kernaufgabe einer Gemeinde", sagte Dim. Einen Standortwechsel wird es demnächst für das Stadtentwicklungsbüro (derzeit am Roßmarkt) geben. Dieses übersiedelt in die Wohlmayrgasse (nähe Fussl). In der bisherigen Räumlichkeit am Roßmarkt wird laut Zwielehner ein Wollgeschäft mit einer Verkaufsfläche von rund 150 Quadratmetern eröffnen.

Kompliment für Stadtmarketing

Die Vorbereitungen für den Genussmarkt am 26. August laufen auf Hochtouren. "Ich halte es für möglich, dass wir bis zu 100 Marktstände zusammenbringen", sagte der Rieder Stadtchef, der dem neu formierten Stadtmarketing unter der Leitung von Helmut Slezak ein Kompliment aussprach: "Wir sind sehr zufrieden und froh darüber, dass alles so ausgezeichnet funktioniert."

