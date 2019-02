60 Jahre Innviertler Fußballcup: Auslosung am 14. Juni in Antiesenhofen

INNVIERTEL. Wer gewinnt heuer den Jubiläumscup? – Das große Finale steigt am Samstag, 3. August.

Vor zwei Jahren jubelte der FC Andorf nach einem 9:8-Elfmeterkrimi gegen den SK Altheim. Bild: Furtner

Anfang April 1959 trafen sich in Antiesenhofen fünf Männer, um einen Pokalbewerb für Fußballmannschaften, den "Innviertler Cup" ins Leben zu rufen. Trotz übermächtiger Konkurrenz durch Profifußball, Fernsehübertragungen und Internet hat diese Traditionsveranstaltung bis heute überlebt. Von Anfang Juli bis 3. August wird im Innviertel "60 Jahre Innviertler Fußballcup" gefeiert. Erster Innviertler Cup-Sieger im Jahr 1959 war übrigens der SK Altheim, der im Finale Grieskirchen mit 4:2 bezwingen konnte.

Die Gelegenheit für Vereine aus den ersten und zweiten Klassen, den "Großen" ein Bein zu stellen, übt immer noch einen gewissen Reiz aus. Die OÖNachrichten, Rieder/Schärdinger Volkszeitung und die Braunauer Warte werden den Bewerb wieder als Medienpartner begleiten. Und auch alle anderen Sponsoren, die den Cup schon lange begleiten, haben ihr Engagement bereits wieder zugesagt.

Einleiten wird den heurigen Jubiläumscup der Nachwuchs. Für Samstag, 29. Juni, sind Nachwuchsturniere in den Altersklassen U-10, U-11 und U-12 in den drei Bezirken des Innviertels geplant. Dabei treten die besten Teams aus der Region gegeneinander an. Die drei Sieger des Nachwuchsbewerbes werden zum großen Finale eingeladen.

Brauseminar für den Sieger

Die Planungen für "60 Jahre Innviertler Cup" sind bereits angelaufen. Zur Auslosung will Cup-Präsident Reinhold Klika einen "Promi" als Ehrengast verpflichten. Geplant ist auch ein Sport-Talk mit bekannten Kickern und Trainern, die im Innviertler Cup für Furore gesorgt haben. Auch ein Hauptpreis darf schon verraten werden: Auf die Siegermannschaft wartet ein Brauseminar für 20 Personen in der Region, aus der der Cupsieger kommt. Spender dieses Preises ist die Bierregion Innviertel.

Das Cup-Komitee ersucht die Trainer und Funktionäre der Unterhausklubs bei der Planung der Aufbauspiele für den Sommer die Termine im Auge zu haben und am Jubiläumscup teilzunehmen.

Die Termine 2019

Auslosung am Freitag, 14. Juni, 19.30 Uhr, im Gasthaus Knechtelsdorfer in Antiesenhofen

5. bis 7. Juli: Vorrunde (bei mehr als 32 Anmeldungen)

12. bis 14. Juli: 1. Hauptrunde (32 Teilnehmer)

19. bis 21. Juli: 2. Hauptrunde (16 Teilnehmer)

25. bis 27. Juli: 3. Hauptrunde (8 Teilnehmer)

Montag, 29. und Dienstag, 30. Juli: Halbfinale (4 Teilnehmer)

Samstag, 3. August: Finale

