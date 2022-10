60-jähriger Motorradlenker bei Kollision in Wiese geschleudert

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 12. Oktober, gegen 15 Uhr. Ein 85-Jähriger aus dem Bezirk Schärding war mit seinem Pkw auf der Reichersberger Straße L512 von St. Marienkirchen kommend Richtung Dietrichshofen unterwegs. Zur selben Zeit fuhr der 60-Jährige aus dem Bezirk Ried mit seinem Motorrad in die Gegenrichtung. Bei Straßenkilometer 2,06 bog der Pkw-Lenker plötzlich nach links in den Güterweg Bernedt ein, wodurch es zu der Kollision mit dem Motorrad kam.

30 Meter in die Wiese geschleudert

Der Motorradlenker wurde circa 30 Meter in die angrenzende Wiese geschleudert und musste nach der Erstversorgung mti dem Notarzthubschrauber Europa 3 in das Klinikum Wels geflogen werden. Der 85-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.