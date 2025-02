6 Feuerwehren bei Brand eines Schuppens in Mauerkirchen im Einsatz

Der Schuppen stand in Vollbrand.

Um 03:39 Uhr wurde die Feuerwehr Mauerkirchen zu dem Brandeinsatz alarmiert. Aufgrund erster Meldungen wurde zunächst ein Brand in einem Industriegebäude vermutet. Es stellte sich aber rasch heraus, dass ein Schuppen in Vollbrand stand. Das Nebengebäude befand sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren bewohnten Einfamilienhäusern. Bereits auf der Anfahrt waren hohe Flammen und starker Rauch sichtbar, weshalb der Einsatzleiter Alarmstufe 2 auslöste und auch die Feuerwehren Braunau, Burgkirchen, Mossbach, Pfendhub und Uttendorf. alarmiert wurden.

Sofort wurde ein Löschangriff gestartet, während gleichzeitig versucht wurde, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Dabei kamen mehrere Atemschutztrupps zum Einsatz. Durch das rasche Eingreifen war der Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper