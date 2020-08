5G-Sender Gurten: Große Aufregung in kleiner Siedlung

Zwei Hochspannungsleitungen gehen bedrohlich nahe am Haus von Markus Schneiderbauer und seiner Familie in Oberedt vorbei. Demnächst soll in unmittelbarer Nähe der kleinen Siedlung am "Sachsenbucher-Berg" auch noch ein 5G-Sender montiert werden.

Das will der Gurtner Unternehmer und Vize-Bürgermeister (VP) verhindern. Er hat eine Unterschriftenaktion gestartet. Von den sieben Haushalten in Oberedt sind sechs dagegen, einem ist es egal. Am meisten ärgert Markus Schneiderbauer, dass Mobilfunkbetreiber über die Bürger rigoros "drüberfahren". "Rücksicht auf Siedlungsgebiete sollte man schon nehmen. Aber leider ist es den Betreibern völlig egal, ob jemand in unmittelbarer Nähe der Sender wohnt. Mir ist schon bewusst, dass momentan neue Senderplätze gesucht werden, um eine perfekte Abdeckung zu bekommen. Aber das wird in einigen Jahren dann weiter ausgebaut auf 6- bzw. 7G. Wenn ein Standort einmal vorhanden ist, wird er ständig weiter aufgerüstet und ausgebaut werden. Ob wir das brauchen oder nicht, will ich nicht beurteilen. Trotzdem sollte auch die Meinung der Anrainer noch etwas zählen", ärgert sich Markus Schneiderbauer.

Kürzlich war eine Begehung anberaumt von der Markus Schneiderbauer erst eine Stunde vorher erfuhr und zu der er auch nicht eingeladen war. "Da bin ich ziemlich heiß gelaufen und habe die Begehung "gesprengt". Ich bin in meiner Wortwahl nicht zimperlich gewesen, das tut mir auch im Nachhinein leid, aber ich konnte in diesem Moment nicht anders!", sagt der Gurtner Unternehmer.

Die Unterschriftenaktion und auch eine Resolution, die in der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen werden soll, werden wohl von wenig Erfolg "gekrönt" sein.

Gemeinde so gut wie chancenlos

Im E-Mail-Verkehr mit der Gemeinde Gurten hält der Betreiber, die Hutchison Drei Austria GmbH fest, dass die Gemeinde nicht über die rechtliche Möglichkeit verfügt, den Ausbau zu untersagen. Das ginge nur, wenn eine Anlage im Grünland errichtet wird und höher als 10 Meter wäre.

"Natürlich gäbe es für die Antennen am Strommast Alternativen, aber dann müsste ein eigener Mobilfunkmast errichtet werden. Also haben wir uns für die Anbringung an die bereits seit langem bestehende Mastinfrastruktur entschieden, um die Verträglichkeit mit dem Orts- und Landschaftsbild bestmöglich sicherzustellen. Genau dadurch vermeiden wir den von Herrn Schneiderbauer zitierten Senderwald", heißt es im Schreiben des Pressesprechers von Hutchison Drei. Sobald der Masteigentümer, in diesem Falle die Austrian Power Grid, und der Grundbesitzer die Einwilligung geben, kann das Projekt praktisch umgesetzt werden. Die Gemeinde wird lediglich davon informiert und in Kenntnis gesetzt.

Sieben Masten gibt es bereits

"Es ist unsere Pflicht, gegenüber den Bürgern zu zeigen, dass man sich nicht alles gefallen lässt. Man kann nicht in jeder Siedlung einen Handymasten aufstellen, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Hier stehen wir in der Verantwortung. In Wirklichkeit will niemand einen Sendemasten in unmittelbarer Nähe zu seinem Haus. Sobald der Masten weit genug weg ist, ist es aber jedem egal. Wir haben schon sieben Sendemasten in unserer unmittelbaren Umgebung. Der nächste ist Luftlinie 200 Meter entfernt. Wenn der Sender zwei Masten weiter nach hinten bzw. nach vorne verlegt werden könnte, würde das die Situation drastisch entschärfen. Dann wäre der Sender mitten im Wald bzw. über einer Wiese. Aber es muss genau dieser Standort sein. Über Alternativen will man gar nicht nachdenken. Das ist nicht zu verstehen", sagt Markus Schneiderbauer.

Auf Anfrage teilte uns Drei-Pressesprecherin Petra Jakob mit: "Einen konkreten Termin für eine neuerliche bautechnische Begehung gibt es derzeit noch nicht. Das Vorhaben ist aber weiterhin geplant. Österreichs Mobilfunkbetreiber erfüllen einen öffentlichen Versorgungsauftrag. Der Erwerb von Mobilfunkfrequenzen ist mit der Verpflichtung versehen, eine gewisse Anzahl an Stationen zu errichten. Daher wird am Netzausbau in Gurten weiterhin festgehalten!

Warum gibt es keine Alternative zum geplanten Standort? "Der bestehende Mast befindet sich auf einer natürlichen Anhöhe und stellt nach Abwägung aller relevanten Parameter die bestmögliche Alternative dar. Die Strommasten westlich bzw. östlich davon sind zu niedrig oder zu weit vom Versorgungsgebiet entfernt. Das Signal würde zu schwach sein, um ein verwertbares Ergebnis zu erzielen. Von diesem Aspekt wurde Herr Schneiderbauer mehrfach in Kenntnis gesetzt", heißt es von Seiten des Betreibers.

Artikel von Josef Schuldenzucker Lokalredakteur Innviertel j.schuldenzucker@nachrichten.at