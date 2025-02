Arbeiterkammer Braunau: 5800 Beratungen, 69 Gerichtsverhandlungen

Es war ein arbeitsintensives Jahr für die Arbeiterkammer in Braunau – nicht nur am Jahresende, nachdem KTM Insolvenz anmeldete. 69 Gerichtsverhandlungen mussten geführt werden, damit die AK-Mitglieder auch auf ihr Recht kommen. Zum Beispiel ein Bautischler aus dem Bezirk. „Der Mann hat ein ganzes Leben lang, fast 40 Jahre, hart gearbeitet, körperlich spürte er das auch schon“, erzählte AK-Leiterin Angela Senzenberger heute bei einer Pressekonferenz. Stiegen und Treppen herstellen und in Häusern aufzubauen war die Aufgabe des Bautischlers. Die Pensionsversicherungsanstalt aber verwehrte ihm die Schwerarbeitspension. „Obwohl der Beruf Bautischler auf der Liste jener Berufe steht, bei denen von einem Kalorienverbrauch von mehr als 2000 kcal bei einer achtstündigen Arbeitszeit ausgegangen wird und damit Schwerarbeit vorliegt“, sagt sie. Das Gericht gab der Arbeiterkammer recht.

Mehr als 8000 Euro für Maler

Sozialrechtliche Auseinandersetzungen sind immer gerichtlich zu regeln, arbeitsrechtliche können oft auch außerhalb der Gerichte bereinigt werden. Aber das gelingt nicht immer: Ein Maler aus dem Bezirk Braunau wurde im Krankenstand gekündigt. Er meldete sich bei der AK, die neben der Entgeltfortzahlung auch die Lohnabrechnungen einforderte, um weitere offene Ansprüche zu berechnen. Dem kam der Arbeitgeber auch nach und beglich die Entgeltfortzahlung. Doch die Taggelder sowie die Mehr- und Überstunden bezahlte er erst nach einem Gerichtsprozess aus. Der Maler erhielt mehr als 8000 Euro.

„Die Zahl der Arbeitsrechtsfälle, die bei uns landen, ist unabhängig von der Konjunktur gleich hoch“, sagte AK-Präsident Andreas Stangl. In Jahren wie den vergangenen, in denen Rezession und Teuerungen vorherrschen, steigt hingegen die Zahl der Konsumentenberatungen. „Die Anfragen zur Heizkostenabrechnung haben stark zugenommen“, sagt Stangl. Viel Arbeit hat die Arbeiterkammer im ganzen Land – auch im Bezirk Braunau – mit der Anfechtung von falschen Pflegegeld-Einstufungen. „Wir gewinnen landesweit im Schnitt pro Tag zwei Prozesse. Es kann nicht sein, dass laufend falsche Einstufungen erfolgen und die Gerichte angestrengt werden müssen“, sagt Stangl und fordert nach auffälligen Fehlbegutachtungen auch Sanktionen.

Das Jahr 2025 werde gerade im Hinblick auf die KTM-Insolvenz fordernd bleiben, betonte Stangl. Mit Stand Dienstag sind 61 Personen in das nach der KTM-Krise geschaffene Stiftungsprogramm eingetreten. „Viele sind ja noch in der Kündigungsfrist“, betonte der AK-Präsident.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar