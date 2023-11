578 Unterschriften gegen Wohnprojekt in Schärding übergeben

Wie in den OÖN berichtet, starteten in Schärding betroffene Anrainer eine Unterschriftenaktion gegen ein Wohnbauprojekt in der Passauer Straße. Dort plant "Griesmaier Immobilien" die Errichtung einer modernen, viergeschoßigen Wohnanlage mit 19 Eigentumswohnungen. Am Freitag übergaben die Initiatoren der Unterschriftenaktion rund um Anrainer Harald Hanappi 578 Unterschriften als Ergebnis an die Stadt Schärding. Bürgermeister Günter Streicher (SP) nahm die Unterschriftenliste stellvertretend entgegen. "In einem ruhigen und sachlichen Gespräch haben wir dem Bürgermeister noch einmal unsere Standpunkte klar dargelegt", sagt Hanappi. Zusammengefasst befürchten die Nachbarn und Anrainer einen massiven negativen Einfluss auf die historische Kernzone der Innenstadt und die eigene Lebensqualität. Nachdem die Bauverhandlung vertagt wurde, findet heute die Sitzung des Ortsbildbeirates statt. Das Gremium des Landes wurde von der Stadt um seine Einschätzung zum Projekt gebeten.

