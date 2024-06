565.000 Euro Kosten: Ampel auf B148 wird gebaut

Dort, wo bisher die provisorische Ampel auf der B148 der sogenannten Hofer-Kreuzung in Weng stand, wird ab September eine dauerhafte "Verkehrslichtsignalanlage", also eine moderne Ampelanlage, gebaut. Das hat FP-Landesrat Günther Steinkellner, wie berichtet, im Frühjahr angekündigt. Die Baumaßnahmen erfordern zunächst die Abmontage der bisherigen Ampel. Um ein Verkehrschaos gerade in der herannahenden Ferienzeit zu vermeiden und die Sicherheit für die Bauarbeiten zu erhöhen, wird eine einheitliche Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h verordnet. Auch Überholen ist verboten. "Diese Geschwindigkeitsbegrenzung wird auch außerhalb der aktiven Arbeitszeit, wie beispielsweise in der Nacht, sowie an den Wochenenden aufrechtbleiben, um die Kreuzung während des Umbaus so sicher wie möglich befahren zu können", teilt das Büro von Landesrat Steinkellner auf OÖN-Anfrage mit.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Abgeschlossen werden sollen die Bauarbeiten, die Anfang der Woche begonnen haben, bis September. Der Verkehr wird auch während der Bauarbeiten nicht umgeleitet, kurze Fahrbahnverengungen, Fahrstreifenverlegungen und Anhaltungen sind jedoch möglich. Die neue Anlage kostet insgesamt 565.000 Euro, wobei der Großteil dieser Kosten (400.000 Euro) für Baumaßnahmen ausgegeben wird, die Anlage selbst kostet 85.000 Euro, weitere 80.000 Euro sind für die nötige Beleuchtung kalkuliert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.