56:32-Sieg: Gladiators Ried mit tollem Liga-Einstand

RIED. Rieder Footballer siegten am Wochenende in ihrem allerersten Pflichtspiel in der Division 4 gegen Bischofshofen.

Voll fokussiert vor dem ersten Liga-Match: Die Footballer der Gladiators Ried Bild: Privat

Besser hätte die Premiere für die Gladiators Ried in der Division 4 der österreichischen American-Football-Liga nicht verlaufen können. Die Mannschaft von Headcoach Raffael Gruber feierte auswärts gegen die BSK Ravens Bischofshofen am Sonntag einen klaren 56:32-Sieg.

Die Freude bei den Innviertlern über diesen Liga-Auftakt nach Maß war riesengroß. "Wir können es nicht glauben, erstes Spiel, erster Sieg. Danke an alle mitgereisten Fans, ihr seid großartig", schrieben die Gladiators auf ihrer Facebookseite.

"Ich habe mir schon gedacht, dass wir mit den Ravens mithalten können, vor allem, weil wir einen größeren Kader haben. Aber natürlich waren wir vor dem ersten Pflichtspiel alle etwas nervös. Umso größer war die Freude über diesen Auftakt. Die Stimmung bei der Heimfahrt war gelöst, jeder hat den Moment genossen", sagt Gruber im OÖN-Gespräch.

Der Headcoach der Gladiators setzte in Bischofshofen den gesamten Kader von 50 Spielern ein. Mehr als 70 Fans unterstützten die Innviertler in Salzburg.

Spiele im "Colloseum Noricum"

Am Samstag, 27. April, 14 Uhr, empfangen die Gladiators die Huskies Wels zum Oberösterreich-Derby. Gespielt wird im "Colloseum Noricum", so nennen die Rieder Footballer ihre Heimstätte im Leichtathletik-Stadion. "Der Name war uns zu langweilig. Gladiatoren und Kolosseum, das passt einfach zusammen. Wir haben uns sehr rasch auf diesen Namen geeinigt", sagt Gruber. Der Eintritt für die drei Saison-Heimspiele beträgt fünf Euro, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt.

