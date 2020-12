5500 Euro für einen guten Zweck

Hunderte Päckchen wurden auch heuer wieder von den Rieder Ladies in der Weberzeile gegen freiwillige Spenden verpackt. Das Center-Management ergänzte den Service und so freuten sich nach sieben Einsatztagen alle Beteiligten über eine Spendensumme in Höhe von 5500 Euro.

"Gerade in der aktuellen Situation ist es noch wichtiger, dass wir gemeinsam soziale Einrichtungen unterstützen und füreinander da sind. Die Spendensumme zeigt, dass die Aktion gut angenommen wurde und die Besucher diesen Service schätzen", so Center-Manager Christoph Vormair.