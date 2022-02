Es war im Juni 2016, als sich in der Gemeinde Weng dramatische Situationen abgespielt haben. Nach heftigem Starkregen wurde der Großteil des Ortskernes bis zu einem Meter überflutet, das Hochwasser richtete immensen Schaden an. In Zukunft werden eine neue Rinne und ein altes Bachbett den Ortskern vor Hochwasser schützen. Der Landtag hat für dieses Hochwasserschutzprojekt jetzt die Finanzierung beschlossen.