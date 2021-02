55-Jährige erlitt bei Zusammenstoß mit Lkw Verletzungen

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr in Taufkirchen an der Pram. Die 55-Jährige war in Richtung Andorf unterwegs, während zur selben Zeit ein Lkw in der Ortschaft Igling an einer Stopptafel anhielt. Der 26-jährige Lkw-Fahrer sah laut eigenen Angaben im gegenüberliegenden Verkehrsspiegel, dass die vorrangberechtigte 55-Jährige ebenfalls anhielt und fuhr deshalb in die Kreuzung ein.

Als ihm auffiel, dass die Pkw-Lenkerin trotzdem immer näher kam, war es bereits zu spät: Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr ausweichen und stießen im rechten Winkel zusammen. Durch den Aufprall wurde der Pkw zur Seite geschleudert und stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen die Ortstafel. Die 55-Jährige, die dabei im Fahrzeug eingeklemmt wurde, musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Schärding eingeliefert.