55 beschlagnahmte Tiere suchen ab sofort Zuhause

55 Hunde, Katzen und Kaninchen wurden einer Züchterin in Gilgenberg im vergangenen Jahr abgenommen, die OÖN berichteten. Untergekommen sind sie bei der Lochner Pfotenhilfe, die aber auf Dauer keinen Platz für die Tiere hat. Vermittelt werden durften sie aber nicht: Sie gehörten noch immer der Züchterin. "Die Zustände waren wirklich schockierend und erbarmungswürdig. 27 der 29 Katzen waren zusammen auf den völlig zugekoteten Dachboden eines Nachbarn gesperrt, wo nur trockenes Hundefutter in großen Brocken und eingefrorenes Wasser vorgefunden wurden. Die Hunde waren in alten Verschlägen und Containern ohne Heizung bei zweistelligen Minusgraden eingesperrt", berichtet Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. Sie kritisiert das "ausufernde Verfahren" mit allen Folgen für die Tiere: Die Hunde durften nicht kastriert werden, mussten nach Geschlechtern getrennt werden. Das verursachte zusätzlichen Aufwand und Platz, zum Teil auch gesundheitliche Probleme. Stadler ist froh, dass zumindest die Eigentümerschaft geklärt wurde – die Tiere sind offiziell nicht mehr Eigentum der Züchterin und können (auch die Hunde nach der Kastration) fast ein Jahr später weitervermittelt werden. Alle Informationen zur Tiervergabe gibt es online unter pfotenhilfe.at

