53-Jähriger verbrannte Hausmüll und bedrohte Nachbarin

Der Mann aus dem Bezirk Braunau zündete gegen 14:40 Uhr in seinem Garten einen Haufen Hausmüll mit einem Durchmesser von etwa vier Metern an. Als ihn eine 61-jährige Nachbarin auf das Feuer ansprach, bedrohte er sie. Gegenüber den verständigten Polizisten gab der Innviertler an, dass er in seinem eigenen Garten keine Genehmigung für das Verbrennen des Mülls brauchen würde und ihn die Vorschriften der Bezirkshauptmannschaft sowieso nicht interessieren würden.

Die Feuerwehr Stallhofen war mit zwei Fahrzeugen und 19 Mann im Einsatz. Der Mann wird angezeigt.