Es ist ein Dauerbrenner in Ranshofen: die Hoftaverne. Seit Jahren wird über die künftige Verwendung debattiert. Nun soll im nächsten Frühjahr das rosafarbene Haus in der Unteren Hofmark 2 abgetragen und an derselben Stelle originalgetreu wieder aufgebaut werden. Hintergrund: Anstelle der Hoftaverne entsteht eine Wohnanlage mit 51 Wohnungen und einem Café. Die Parkplätze werden unterirdisch in einer Tiefgarage angelegt. Um das Fundament auszuheben, ist der Abriss notwendig.