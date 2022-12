51-jähriger Innviertler erlitt Rauchgasvergiftung

Ein 51-Jähriger aus Helpfau-Uttendorf beheizte am Sonntag seinen Holzofen im ersten Stock des Wohnhauses. Als er gegen 13:50 Uhr Holz nachlegen wollte, löste sich im Ofen an der Rückseite eine Schamotteplatte, welche auf das Feuer bzw. die Glut fiel. Dadurch konnte der Rauch nicht mehr vollständig abziehen. Der Mann versuchte noch die Platte aus dem Ofen zu entfernen, was ihm allerdings nicht gelang. Da die Rauchentwicklung immer mehr zunahm, verließ er das Zimmer und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute betraten unter Zuhilfenahme von Atemschutzgeräten das Zimmer, führten Belüftungsmaßnahmen durch und entfernten die lose Schamotteplatte aus dem Ofen. Der 51-Jährige wurde anschließend von der Rettung mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Braunau gebracht. Die Feuerwehr Uttendorf war mit zwei Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz.

