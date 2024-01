5048 Längen wurden für den guten Zweck geschwommen

Scheckübergabe an RIKI-Obfrau Ursula Walli durch Funktionäre der SPÖ Ried

Am Dreikönigstag veranstaltete die Stadtpartei der SPÖ Ried das heurige Wohltätigkeitsschwimmen im Freizeitbad. Für jede geschwommene Länge wurden 20 Cent an das Rieder Kinder- und Jugendschutzhaus (RIKI) gespendet. In den drei Stunden wurden von den vielen Teilnehmern insgesamt 5048 Längen, das sind rund 126 Kilometer, geschwommen. Somit konnte ein Betrag von 1009 Euro erzielt werden.

Mehrere Unterstützer stockten diesen Betrag auf eine Endsumme von 1500 Euro auf. "Ich bin überwältigt. Unser Wohltätigkeitsschwimmen ist seit vielen Jahren ein fixer Bestandteil des Rieder Sportjahres, aber die Anzahl der Teilnehmer und ihre schwimmerischen Leistungen beim diesjährigen Wohltätigkeitsschwimmen haben alles bisher Dagewesene in den Schatten gestellt", bilanzierte Rieds SPÖ-Sportstadtrat Sebastian Forstner.

