50.000 Bienen für die Kopfinger Firma Think!

Bild: Think Schuhwerk GmbH

Christoph Mayer (Think!) und Imker Florian Peterstorfer

Damit will das Innviertler Unternehmen, dessen Schuhe in Europa gefertigt werden und besonders lange getragen werden sollen, seinen Teil zu einer Stärkung der Artenvielfalt beitragen.

"Die Ansiedelung von 50.000 Bienen in unserer Region sowie die Unterstützung und Würdigung der wichtigen Arbeit von Imker und Think!-Freund Florian Peterstorfer ist uns eine Herzensangelegenheit. Ganz besonders freut es mich aber, dass noch viel mehr Bienenvölker durch den Wechsel seines Betriebsstandortes in unsere Nachbarschaft hier bei uns im Innviertel ein neues Zuhause finden werden", sagt Think!-Business-Unit-Leiter Christoph Mayer. Damit könne man in Zukunft Mitarbeiter, Kunden und Partner mit schmackhaften Honigprodukten begeistern, betont Mayer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper