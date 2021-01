Der nächste Stich in Braunau ist morgen, mehr als 500 weitere folgen. In der Bezirkshauptmannschaft, in der am vergangenen und an diesem Wochenende Menschen, die älter als 80 Jahre alt sind, gegen Covid geimpft wurden und werden, hat man schon Übung. Denn der Start ist geglückt. Gelobt wird die gute Organisation der Impfstraße in den Räumen der Behörde.