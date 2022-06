50. "Olympiade" am Riedberg

Neben den Wettbewerben wie Seifenkistenrennen gibt es anlässlich des Jubiläums auch eine ganztägige Feier. Den Auftakt bildet eine ökumenische Eröffnungsfeier um 8 Uhr, die Siegerehrung findet um 18 Uhr im Pfarrzentrum Riedberg statt.

Zum Mitmachen eingeladen sind alle Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren, die am Riedberg wohnen, sowie alle Kinder, deren Großeltern am Riedberg beheimatet sind, so die Veranstalter.