50 Kinder hatten Ferienspaß im Braunauer Krankenhaus

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist gerade in der langen Ferienzeit eine große Herausforderung. Mitarbeiter des Braunauer Krankenhauses Braunau St. Josef wurden vom Arbeitgeber unterstützt: Zum 13. Mal wurde einen Monat lang Ferienbetreuung angeboten. Nicht nur die Eltern hatten Vorteile, auch die Kinder genossen die Ferienzeit im Spital: Auf dem Programm standen Geschicklichkeitsübungen in der Physiotherapie, Gipsarm anlegen in der Unfallambulanz, Kunst- und Ergotherapie, Bogenschießen oder Spielen im Motorikpark, Ausflüge ins Ibmer Moor, auf Bauernhöfe, zur Feuerwehr und ins Rote Kreuz. "Den Kindern hat es wieder richtig Spaß gemacht und den Eltern konnten wir bei der Betreuung ihrer Kinder in den Ferien wieder sehr gut unter die Arme greifen", betont Helene Mayerhofer, Personalleiterin des Krankenhauses, und dankt vor allem auch den Betreuerinnen für ihre Arbeit.

Die Ferienbetreuung im Krankenhaus ist ein Baustein des "All-inclusive package – Sorglospaketes für Eltern", das in den vergangenen zehn Jahren im Krankenhaus entwickelt wurde. Zu diesem Sorglospaket gehören auch die Betreuung der jüngsten Mitarbeiterkinder im "Kinderland St. Josef", ein Schultaxi, eine Vielfalt an Teil- und Vollzeitarbeitsmodellen, aber auch zahlreiche Informationen über Karenzmöglichkeiten, "Papamonat St. Josef" und Babytreffs.