50 Jahre Union St. Peter mit großer Geburtstagsfeier

2024 feiert die Union St. Peter am Hart ihr 50. Bestandsjubiläum. Angeführt wird der Verein seit 23 Jahren von Obmann Reinhold Klika, der im Zuge der vergangenen Jahreshauptversammlung abermals im Amt bestätigt wurde. Die größte Sektion der Union ist die Fußballabteilung. Aktuell kicken mehr als 200 Fußballer bei der Union St. Peter. Dazu kommen die Aktivitäten in den Zweigvereinen Ski und Bogenschießen sowie in der Fitgruppe.

Das 50-Jahr-Jubiläum wird mit einem großen Fest am 15. und 16. Juni im Sportzentrum "Hart" gefeiert. Im Rahmen der Geburtstagsfeier finden eine Gaudi-Olympiade, ein Familien-Radwandertag, ein Festakt und ein Fußballspiel der zwei Meistermannschaften aus den Jahren 2011 und 2014 statt. Ein weiteres Highlight wird eine Mini-Weltmeisterschaft für neun- bis 16-jährige Nachwuchskicker. Diese wird in Zusammenarbeit mit dem Partnerklub ATSV Ranshofen durchgeführt.

