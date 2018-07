50 Jahre Orgelweihe in St. Martin: Es wartet ein Konzert der Extraklasse

SANKT MARTIN. Die international erfolgreiche Musikerfamilie Danksagmüller gestaltet ein Kirchenkonzert

Franz Danksagmüller (Orgel), hier bei einem Konzert in Buxtehude. Bild: franz.danksagmueller.com

Dieses Kirchenkonzert wird ein ganz besonderes – zu einem besonderen Termin: Die Familie Danksagmüller aus St. Martin gestaltet anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Orgelweihe am Samstag, 28. Juli (19 Uhr), ein Konzert, tags darauf wird Altbischof Maximilian Aichern einen Festgottesdienst feiern.

Es war am 17. Juli 1963, als der St. Martiner Kirchturm bei Renovierungsarbeiten plötzlich in sich zusammenstürzte. Dass niemand zu Schaden kam, wurde damals als "Wunder" bezeichnet. Beim Einsturz wurde auch die Orgel völlig zerstört. Fünf Jahre später wurde die Eisenbarth-Orgel fertiggestellt und geweiht. Auf den Tag genau ein halbes Jahrhundert später findet nun dieses Jubiläums-Kirchenkonzert statt.

Die St. Martiner Musikerfamilie Danksagmüller wird dabei ihre musikalische Vielfältigkeit zeigen. Organist, Komponist und Performance-Künstler Franz Danksagmüller jun. – er wird ab September eine Gastprofessur an der Royal Academy of Music in London antreten – wird an der Orgel spielen, seine Schwestern Imana Zaffignani-Danksagmüller und Raphaela Danksagmüller sind an der Blockflöte zu hören. Vater Franz Dansagmüller sen. wird ebenfalls die Orgel spielen.

Franz Dankgsagmüller jun. erhielt ersten musikalischen Unterricht in Klavier, Orgel und Theorie von seinem Vater. Nach dem Studium der Kirchenmusik und Orgel in Wien studierte er Orgel in Saarbrücken und war danach Kirchenmusiker in Wien. Es folgten Lehraufträge an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, seit 2005 ist er Professor für Orgel und Improvisation an der Musikhochschule in Lübeck, ab September dann an der Royal Academy of Music in London. Seine Kompositionen umfassen Kammermusik, Musik für Orgel, Chor und Elektronik sowie Film- und Theatermusik. Er ist international an verschiedenen Musikprojekten beteiligt und zählt als Komponist und Organist durch seine innovativen Projekte und außergewöhnlichen Improvisationen zu den krativsten Köpfen der internationalen Konzertszene. Auch beim Konzert in St. Martin wird er unter anderem Improvisationen spielen.

Zwei Blockflöten-Virtuosinnen

Imana Zaffignani-Danksagmüller erhielt schon im Alter von fünf Jahren Blockflötenunterricht von ihrem Vater. Nach dem Musikstudium in Wien zog sie nach Vorarlberg, wo sie an der Musikschule Lustenau unterrichtet. Sie ist mehrfache Preisträgerin bei Musikwettbewerben.

Auch ihre Schwester Raphaela Danksagmüller bekam mit vier Jahren Unterricht auf der Blockflöte durch ihren Vater, sie ist ebenfalls mehrfache Preisträgerin bei musikalischen Wettbewerben. Sie studierte in Wien und Amsterdam, unter anderem Duduk (ein armenisches Holzblasinstrument) und ist auf internationalen Konzertbühnen zu hören.

Der Eintritt zum Konzert ist frei (freiwillige Spenden).

